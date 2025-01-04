مستقبل الذكاء الاصطناعي: من التنبؤ بالاحتياجات إلى تشكيل القرارات

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يشهد عالمنا تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتجاوز مجرد تحليل البيانات وتقديم التوصيات، لتصل إلى مرحلة التنبؤ بنوايا المستخدمين والتأثير على قراراتهم. يُثير هذا التطور تساؤلات هامة حول مستقبل التكنولوجيا، وأخلاقيات استخدامها، وتأثيرها على حياتنا اليومية

اقتصاد النية: يشير مصطلح “اقتصاد النية” إلى السوق الناشئ الذي يعتمد على التنبؤ باحتياجات المستخدمين ورغباتهم قبل أن يعبّروا عنها بشكل واضح. يعتمد هذا الاقتصاد على تحليل البيانات الضخمة وسلوك المستخدمين عبر الإنترنت، لتقديم منتجات وخدمات مُخصصة تلبي هذه الاحتياجات المُتوقعة.

التكنولوجيا الإقناعية: مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، تظهر أدوات جديدة تُعرف بـ “التكنولوجيا الإقناعية”، التي تهدف إلى التأثير على سلوك المستخدمين وقراراتهم من خلال تصميم واجهات مُستخدم مُقنعة، وتقديم معلومات مُوجهة بعناية.

التطبيقات العملية: يُمكن تطبيق اقتصاد النية والتكنولوجيا الإقناعية في مجالات مُتعددة، مثل:

التسويق: تقديم إعلانات مُخصصة للغاية، وعروض ترويجية مُناسبة لكل مستخدم على حدة.

التجارة الإلكترونية: اقتراح منتجات قد تثير اهتمام المستخدم بناءً على تاريخ تصفحه وشرائه.

الترفيه: تصميم تجارب تفاعلية مُخصصة تُناسب أذواق المستخدمين.

التحديات الأخلاقية: يُثير التنبؤ بنوايا المستخدمين والتأثير على قراراتهم تحديات أخلاقية جدية، من بينها:

انتهاك الخصوصية: جمع واستخدام البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من المستخدمين.

التلاعب بالقرارات: التأثير على قرارات المستخدمين بطرق غير واضحة أو مُعلنة.

فقدان السيطرة: شعور المستخدمين بفقدان السيطرة على قراراتهم وخياراتهم.

مستقبل الذكاء الاصطناعي: من المُتوقع أن يشهد الذكاء الاصطناعي تطورات مُذهلة في السنوات القادمة، مع زيادة قدرته على فهم سلوك المستخدمين والتنبؤ باحتياجاتهم. يجب أن يُواكب هذا التطور نقاش عام حول الأخلاقيات والقوانين التي تُنظم استخدام هذه التكنولوجيا، لضمان استخدامها بشكل مسؤول يُفيد البشرية.

يمثل التنبؤ بنوايا المستخدمين والتأثير على قراراتهم نقلة نوعية في عالم الذكاء الاصطناعي، تُفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات والخدمات، ولكنها تُثير أيضًا تحديات أخلاقية يجب التعامل معها بحذر. من الضروري وضع ضوابط ومعايير واضحة تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل أخلاقي ومسؤول، يُحافظ على خصوصية المستخدمين وحرية اختيارهم.