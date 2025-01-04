أخبار مصرية

وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 02:29 مساءً - وصلت اليوم ٤ يناير ٢٠٢٥ طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ١٥ طن من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الاحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.

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ويأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيداً على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وكان في استقبال شحنة المساعدات القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

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وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لدور مصر الداعم للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في ظل استضافتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري الشقيق في مصر، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لأبناء الجالية السورية في مصر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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