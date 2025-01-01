نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من مدرب إنتر ميلان قبل مواجهة أتلانتا في السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب فريق إنتر ميلان، الإيطالي سيموني إنزاغي، أن الأهداف في عام 2025 لن تتغيّر بصفتها ثابتة نحو المنافسة على كل الألقاب، مشيرًا إلى أن هدفهم الأقرب سيبدأ غدًا بخوض منافسات كأس السوبر الإيطالي الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض بمشاركة فرق يوفنتوس، وميلان، وأتالانتا، بجوار إنتر ميلان.

وحول مواجهة فريق أتالانتا في نصف النهائي، قال سيموني: «يتقابل فريقان قدما مستويات جيدة في الدوري و(دوري أبطال أوروبا)، وأتالانتا فريق مهاب، ستكون مباراة صعبة ويجب أن نلعب بقوة لتحقيق الفوز، ويجب أن تكون الأمور في طريقها الصحيح، لأننا في فترة جيدة، لدينا بعض الصعوبات في الدفاع لغياب بعض الأسماء، وسنقرّر غدًا الأسماء المناسبة للمشاركة»، مضيفًا: «كأس السوبر هدف مهم بالنسبة إلينا، ونريد تجاوز أتالانتا للوصول إلى النهائي، لكن في الوقت نفسه هناك 3 فرق أخرى تنافسنا على اللقب، ومنذ 3 أشهر وأتالانتا يقدّم نتائج جيدة جدًا، لذلك سيكون لقاؤنا معهم ليس بالسهل».

من جهته، قال لاعب فريق الإنتر، الأرميني هنريك مختاريان، إنهم «سيقدمون كل ما يملكون أمام أتالانتا، لأنها مباراة مهمة بالنسبة إليهم»، مضيفًا: «في المباريات الصعبة مثل التي نواجه فيها فرقًا قوية مثل فريق أتالانتا ندرك مدى صعوبة اللعب ضدهم، آمل أن نواصل اللعب بمستوى عالٍ، وأن نحافظ على قوتنا».

وحول رأيه في الدوري السعودي وإمكانيه وجوده للعب فيه مستقبلًا، قال: «أنا أتابع الدوري السعودي، شاهدت مباراة الهلال والنصر الأخيرة، وأستمتع بمشاهدة زملائي السابقين وهم يلعبون في السعودية، أما من ناحية إمكانية وجودي للعب في السعودية فأنا مرتبط حاليًا بعقد مع الإنتر، وتركيزي على اللعب معه».