نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توماس بارتي على رادار برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة يرغب في ضم لاعب آرسنال توماس بارتي في فترة الانتقالات المقبلة.

توماس بارتي على رادار برشلونة

قالت الصحيفة إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع توماس بارتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع آرسنال هذا الموسم.

وتابعت: "البوغرانا يراقب وضع بارتي عن كثب لخلافة الهولندي فرينكي دي يونغ المحتمل".



وواصلت: "فقد برشلونة الثقة في فرينكي دي يونغ بسبب الأداء السيء للاعب، وسيعطي الأولوية لبيعه في الصيف، وسيكون توماس بارتي أحد الخيارات لاستبداله".