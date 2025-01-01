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أحمد جودة - القاهرة - توفي اللاعب الروسي السابق أليكسي بوجايف، عن عمر ناهز 43 عامًا أثناء مشاركته مع القوات الروسية في الحرب الأوكرانية.

مقتل لاعب سابق أثناء مشاركته في الحرب الروسية الأوكرانية

ولعب بوجايف في بطولة كأس أوروبا 2004 التي أقيمت في البرتغال، حيث مثل منتخب بلاده في 7 مباريات.

وعلى مدار مسيرته المهنية في كرة القدم، التي انتهت في سن 29 عامًا، لعب بوجايف لأكثر من 5 أندية في الدوري الروسي، منها توربيدو موسكو، ولوكوموتيف موسكو، وتوم تومسك، وخيمكي، وكراسنودار حسب صحيفة آس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجايف، واجه عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بتهمة تهريب المخدرات، لكنه تمكن من تجنب العقوبة من خلال الانضمام كجندي في جيش بلاده.