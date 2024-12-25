نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: تعيين جروس لتدريب الزمالك خطأ كبير من الإدارة.. واللاعبين يفتقدون الروح في الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا لنادي الزمالك، خطأ كبير من مجلس الإدارة.

تعيين جروس لتدريب الزمالك خطأ كبير من الإدارة

وتابع محمد صلاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الزمالك افتقد للشراسة الهجومية أمام طلائع الجيش".

وأضاف:" الزمالك أضعف فريق يضغط جماعي في الدوري، والفريق يعاني من أخطاء دفاعية بالجملة".

وأكمل:" جروس يعتمد على 13 أو 14 لاعب فقط وهذا خطأ كبير ويجب تداركه".

واختتم محمد صلاح:" لاعبي الزمالك يفتقدون للروح في الملعب".