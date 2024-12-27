نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب يشوق جمهوره لألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حسام حبيب عن اقتراب موعد إطلاق ألبومه الجديد الذي يتعاون فيه مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.

وشوق حسام حبيب جمهوره لألبومه بنشر “برومو” موسيقى لإحدى أغاني الألبوم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”برفقة صورة لبوستر الألبوم الذي يظهر خلالها بـ "لوك" مختلف.

تفاصيل أغنية كدابة

يذكر أن آخر أعمال حسام حبيب أغنية “كدابة”، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وتقول كلماتها: كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة

بتعيشي في دور إنك متسابة

أستاذة في التمثيل

واخدة شهادة وتوكيل

بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة

نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا

مش بنت أصول ولا فيكي مزايا

شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع

وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا.