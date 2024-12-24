إدارة فريق الكفاح الرياضي بصحار تشيد بدور وأهمية برنامج «الملاعب الخضراء»

بمناسبة تنفيذ مشروع إنارة الملعب

تعزيزًا للنجاحات والإنجازات التي يحققها برنامج «الملاعب الخضراء» من بنك مسقط ودوره الفاعل في دعم الفرق الأهلية المسجلة بالأندية الرياضية في مختلف ولايات سلطنة عمان، احتفل البنك مؤخرًا بافتتاح مشروع إنارة ملعب فريق الكفاح التابع لنادي مجيس بولاية صحار وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن خالد الريسي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى، وبحضور عدد من ممثلي البنك ومنتسبي الفريق. هذا ويعد برنامج «الملاعب الخضراء» من البرامج الناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع التي ينفذها بنك مسقط ويشمل البرنامج تقديم الدعم للفرق الأهلية التابعة للأندية الرياضية بالسلطنة في أربعة مجالات دعم تتضمن التعشيب الطبيعي والصناعي ونظام الإنارة وتحلية المياه وبالتالي المساهمة في تعزيز البنية الأساسية للرياضة العُمانية والمساهمة في دعم المواهب الشابة لرفد المنتخبات الوطنية وتعزيز مشاركتها في المحافل الإقليمية والعالمية، إضافة إلى ذلك، يساهم البرنامج في نشر المساحات الخضراء في مختلف ولايات السلطنة مما له أثر إيجابي واضح على المجتمع المحيط ككل. وبهذه المناسبة، ألقى عبدالرحمن بن عبدالله الشيزاوي، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة الظاهرة، كلمة قدّم من خلالها التهنئة لإدارة ولاعبي وجماهير فريق الكفاح الرياضي بولاية صحار بمناسبة افتتاح مشروع إنارة ملعب الفريق، مشيرًا إلى أن برنامج «الملاعب الخضراء» حقق مجموعة من النجاحات والإنجازات منذ انطلاقه في عام 2012م ويواصل البنك كل عام الاستثمار في هذا البرنامج المستدام ليواصل المساهمة في رفد المسطحات الخضراء، مضيفًا الشيزاوي إننا في بنك مسقط فخورون بالنجاح الذي يحققه البرنامج باستمرار والذي يتأكد بمواصلة افتتاح مشاريع الملاعب الرياضية الأهلية في مختلف الولايات وذلك لتلبية احتياجات هذه الفرق الأهلية. ومن جانبه، أعرب عيسى بن عبدالله البلوشي، رئيس فريق الكفاح بولاية صحار، عن سعادته بتنظيم هذا الحفل البهيج للاحتفال بافتتاح مشروع إنارة الفريق، مضيفّا يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن اعتزازنا بالدور الذي يقوم به بنك مسقط في دعم الفرق الأهلية، ونؤكد من خلال هذا المشروع مواصلة تعزيز دور الفريق في دعم المواهب الشابة وتوفير البيئة المناسبة لهم ومساندتهم في مسيرتهم الرياضية، إضافة إلى ذلك، توفير الدعم للمجتمع ككل من خلال استغلال هذه المساحة في إقامة مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية.