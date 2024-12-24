كوريا الجنوبية ـ أ.ف.ب: سيتولى لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني السابق غوستافو بويت مهمة تدريب فريق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وفقا لما أعلنه بطل دوري أبطال آسيا مرتين امس الثلاثاء. وكان بوييت أول أوروغوياني يشرف على تدريب فريق في «بريميرليغ» من بوابة سندرلاند في العام 2013، علما أنه كان مدربا لمنتخب اليونان حتى مارس من العام الحالي. وستقع على المدرب البالغ من العمر 57 عاما مهمة إعادة إحياء تشونبوك الفائز بلقب الدوري الكوري تسع مرات قياسية لكنه كان يعاني في الأعوام الأخيرة. وتجنّب الفريق الهبوط إلى الدرجة الثانية عبر مباراة فاصلة في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما حلّ عاشرا في ترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقا.

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