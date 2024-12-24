انت الأن تتابع خبر "خناقة كهربا" في حفل زفاف أم ملهى ليلي؟.. فيديو يثير الجدل.. "والأهلي يرُد" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم الأهلي إلى الأضواء من جديد ولكن بأزمة شخصية متعلقة بفيديو مسرب له أثناء مشاجرة.

وتعرض محمود "كهربا" على مدار الأيام القليلة الماضية لانتقادات حادة لدوره في خسارة الأهلي بنصف نهائي كأس القارات للأندية أمام باتشوكا المكسيكي بإهدار فرصة في المباراة، ثم الإطاحة بركلة ترجيح كادت أن تقود الفريق الأحمر للنهائي.

وانتشر خلال الساعات الماضية فيديو لمشاجرة بين كهربا وأحد الأشخاص في مكان غير معلوم يشاع من قبل البعض أنه ملهى ليلي.

وعلق مصدر من داخل الأهلي على الواقعة: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي تواصل مع اللاعب والذي أكد أن الفيديو من سنة ولا يعلم سر انتشاره في هذا التوقيت."

وأكمل: "المدير الرياضي للأهلي تجاهل التحقيق في الأمر لأنه وجد أن هذا كمين موضوع لإثارة الفتن داخل الفريق".

وطلب رمضان من كهربا عدم الإنصات للشائعات والتركيز فقط على الملعب والابتعاد عن أي صدامات قد تؤدي لتوتر علاقته مع الجماهير.

وفي إطار متصل، تحدث أمير هشام، المذيع ببرنامج "بلس 90" عبر قناة "النهار" مشدداً على أن المشاجرة حدثت قبل فترة طويلة خلال حفل زفاف وليست بملهى ليلي كما أشاع البعض.

يذكر أن كهربا قد شارك مع الأهلي على مدار الموسم الحالي في 7 مباريات بكافة البطولات سجل فيها هدفين وصنع آخر.