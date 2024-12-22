غدا .. انطلاق بطولة مسقط الدولية للشطرنج

كتب ـ عبدالله الجرداني: تنطلق يوم غد الثلاثاء بطولة مسقط الدولية للشطرنج التي تنظمها اللجنة العُمانية للشطرنج خلال الفترة من 24 إلى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 22 دولة مما يعكس مكانة سلطنة عمان كواحدة من أهم البطولات على الساحة الدولية ومن بين المشاركين، يبرز 29 أستاذًا دوليًّا يحملون ألقابًا مرموقة، ما يضيف للبطولة طابعًا تنافسيًّا قويًّا ومثيرًا. ستُلعب البطولة وفقًا للنظام السويسري من 9 جولات، مع تخصيص زمن تفكير يبلغ 90 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة، وهو ما يضمن مباريات قوية ومنافسة عالية المستوى بين المشاركين. تُعد بطولة مسقط الدولية للشطرنج فرصة استثنائية للاعبين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم للتنافس في أجواء رياضية متميزة. كما تُسهم البطولة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على خريطة الشطرنج العالمية وتعكس التزامها بدعم الرياضات الذهنية وتنمية المواهب المحلية.

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