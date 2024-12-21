عاجل.. تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام برشلونة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة، في بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - خافيير جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - كونور جالاجر

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز

موعد مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.