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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان محمد رمضان عن مشاركته في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2025، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وأثار الإعلان تفاعلًا واسعًا بين جمهوره الذي تساءل عما إذا كان العمل المنتظر إعلانًا ترويجيًا أم مسلسلًا جديدًا.

إعلان أم مسلسل.. محمد رمضان يعلن مشاركته في رمضان 2025

محمد رمضان لم يكشف عن تفاصيل العمل حتى الآن، لكنه وعد جمهوره بمفاجأة مميزة ستُعرض خلال الموسم الرمضاني، يأتي ذلك بعد نجاحه في أعماله السابقة مثل "جعفر العمدة" التي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، وحقق شهرة واسعة وصدى كبير وسط الجمهور.

هل سيكون العمل إعلانًا استثنائيًا أم مسلسلًا جديدًا يحمل توقيع محمد رمضان؟ الجمهور في انتظار التفاصيل.



عمل سينمائي في إنتظار محمد رمضان

و يحضر الفنان محمد رمضان، لفيلم اسمه "أسد"، وهو فيلم تاريخي، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، ركين سعد، محمود السراج، إسلام مبارك، والعمل من تأليف: محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج: محمد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، هو مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا فور عرض أولى حلقاته ونال إعجاب الجمهور للغاية، حيث تدور قصة مسلسل "جعفر العمدة"، حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، وتدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.



طاقِم عمَل مسلسل "جعفر العمدة"

يشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" نخبة من النجوم ومنهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، عصام السقا، دعاء حكم، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.