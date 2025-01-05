الجيش الروسي يعلن اعتراض ثمانية صواريخ أميركية الصنع

موسكو ـ كييف ـ وكالات: أعلن الجيش الروسي أنه اعترض ثمانية صواريخ أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا في اتجاه أراضيه، والتي سبق لموسكو أن حذَّرت من أن استخدامها سيواجه بردٍّ شديد. وقال الجيش الروسي في بيان إن «وسائط الدفاع الجوي أسقطت ثمانية صواريخ... أتاكمس أميركية الصنع و72 طائرة مسيَّرة» أطلقتها كييف، من دون أن يذكر ما إذا كان الهجوم أسفر عن ضحايا أو أضرار مادية. وأسقط سلاح الجو الأوكراني أمس 34 من أصل 81 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

كما جرى تحييد خطر 47 طائرة مسيَّرة، وهي إشارة إلى استخدام أوكرانيا لأدوات الحرب الإلكترونية في إعادة توجيه المسيّرات الروسية. وفي موسكو، أسقطت أنظمة الدفاع الجوية 16 مسيَّرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية، الليلة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه: «تم إسقاط 10 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلجورود وبسكوف ولينينجراد».

من جانب آخر أعلن ممثل لوكالة النقل الجوي الروسية «روسافياتسيا» رفع القيود المؤقتة واستئناف العمليات بمطار بولكوفو الروسي في سان بطرسبرج.