نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. صناعة الأثاث.. بين تحديات الإنتاج وتطلعات المنافسة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 يناير 2025 04:13 مساءً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال خبراء في صناعة الأثاث، إن القطاع يواجه تحديات كبيرة تعوق انتعاشه، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة كبيرة، وزيادة أجور العمالة اليومية والشهرية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المعدات الحديثة مثل ماكينات الليزر، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات على التوسع.

وأضافوا أن ضعف المشاركة في المعارض المحلية والدولية يعد من أبرز العوامل التي أثرت سلبًا على حجم التصدير، حيث تراجعت المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع تكاليف الاشتراك في تلك المعارض، وهو ما يحتاج إلى حلول مبتكرة لدعم الصادرات.

وتابع الخبراء أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعبا دورًا كبيرًا في تطوير الصناعة، مع ضرورة تعزيز التسويق عبر الإنترنت وإطلاق منصات إلكترونية لعرض المنتجات المصرية على الأسواق العالمية. وأكدوا أن التجارة الإلكترونية ساهمت في زيادة المبيعات بنسبة كبيرة، لكنها تحتاج إلى إستراتيجيات مستدامة لتعزيزها.

ونوهوا إلى مدينة دمياط للأثاث، التي كان من المفترض أن تكون نقطة تحول للصناعة، لم تحقق التأثير المطلوب حتى الآن، مشيرين إلى أهمية إدارتها بشكل متخصص لتوفير المواد الخام والمعدات اللازمة بأسعار مناسبة.

وأشار الخبراء إلى أن التعاون بين شركات الأثاث وتفعيل دور الحكومة ضروريان لتجاوز التحديات الحالية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة.

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ولفتوا إلى أهمية إقامة معارض دولية بأسعار مخفضة، إلى جانب فتح أسواق جديدة، خصوصًا في الدول ذات القوة الشرائية المرتفعة، لدعم القطاع والعودة إلى مسار النمو.

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