إسرائيل تبدأ العام الجديد بمجزرة فـي جباليا.. والفلسطينيون يودعون عامهم بأكثر من 23 ألف شهيد

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفا أعدادت كبيرة من الشهداء والجرحى حيث استهل العام الميلادي الجديد 2025 بمجزرة في جباليا فيما ودع الفلسطينون العام ٢٠٢٤ بأكثر من ٢٣ الف شهيد لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى اكثر من ٤٥ الف شهيد ووأكثر من ١٠٨ الاف اصابة منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وفي ساعات الفجر الاولى من العام الجديد قصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعاً سكنياً يضم محطة النيل لتحلية المياه وعدداً من المنازل في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال قطاع غزة

وانتشل مسعفون جثامين ثمانية شهداء واصابات من منزل لعائلة «طروش» في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف مباني سكنية شمالي القطاع.

وأصدر جيش الاحتلال في اليوم الاول من العام الجديد أوامر إخلاء لمربعات سكنية في مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي طال أجزاء واسعة من المخيم. وارتقى شهيدان وإصابات جراء قصف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة أبو ظاهر في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع وللأحياء الشرقية من خان يونس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة ابو طعيمة شرق خان يونس.

كما اصيب عدد آخر في قصف منزل في بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

وقصفت الطائرات الحربية ارضاً زراعية ببلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

يأتي ذلك فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن المستوطنين «تورطوا في حوالي 1400 حادثة عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، خلال عام 2024».

وأضاف المكتب في بيان له أن الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتم توثيقها منذ نحو 20 عاما.

وذكر أن الاعتداءات تضمنت اعتداءات جسدية، وإشعال حرائق، واقتحامات لتجمعات فلسطينية، بالإضافة إلى الإضرار بالأشجار المثمرة وتدمير الممتلكات.