انت الأن تتابع خبر الدشاش يشعل شباك التذاكر.. هل سر نجاحه يعود لتجربة محمد سعد الفنية الجديدة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدشاش يشعل شباك التذاكر، بعد غياب دام حوالي 6 سنوات، عاد النجم الكبير محمد سعد ليخطف الأنظار بفيلمه الجديد الدشاش، الذي شهد نجاحًا كبيرًا منذ أول أيام عرضه، لكن هل يمكننا اعتبار أن نجاح الفيلم يعود فقط إلى تقديمه تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل؟.

الدشاش يشعل شباك التذاكر

وتعد أحد الأسباب التي أسهمت في نجاح فيلم الدشاش هو الخروج عن دائرة شخصياته المعتادة مثل “اللمبي” و”بوحة”، فالفيلم يقدم خليطًا بين الأكشن والكوميديا والدراما، وهو مزيج جديد تمامًا بالنسبة لسعد، الذي كان يعتاد على تقديم شخصيات كوميدية فقط في أعماله السابقة.

وأخذ سعد على عاتقه تقديم أداء جاد ومتنوع يتنقل فيه بين الأكشن والرومانسية بعيدًا عن الشخصيات التقليدية التي ارتبطت به في أذهان الجمهور، فمن خلال تقديمه لشخصية رئيس العصابة، استطاع محمد سعد أن يظهر قدراته التمثيلية في أدوار مختلفة، مما دفع الجمهور والنقاد إلى الإشادة به.

هذا التنوع في أدائه كان عنصرًا مفصليًا في استعادة مكانته السينمائية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلم “الكنز” بجزأيه.

تفاعل الجمهور والنقاد

ويمكن اعتبار فيلم الدشاش واحدًا من أهم الأفلام التي قوبلت بإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء، ففي الفيلم، كان الجمهور يترقب جديد محمد سعد، خاصة وأنه غاب عن الساحة السينمائية لفترة طويلة.

وفي هذا السياق، استطاع الفيلم أن يحقق إيرادات ضخمة في أول يوم عرض له، حيث تجاوزت الإيرادات 2.6 مليون جنيه، متصدرًا شباك التذاكر في موسم أفلام رأس السنة، متفوقًا على أفلام أخرى كانت تحظى بشعبية كبيرة مثل “الحريفة” و”الهوى سلطان”.

لكن نجاح الدشاش لم يكن مجرد مصادفة أو نتيجة فقط لتجربة جديدة، حيث كان وراء هذا النجاح تحضير قوي، حيث استفاد سعد من تجاربه السابقة والتفاعل مع آراء النقاد والجمهور في أعمال مثل “الكنز”، وهذا ساعد في تشكيل شخصية جديدة تناسب تطلعات الجمهور العصري.

النجاح يعود للثنائيات الفنية

جانب آخر من أسباب النجاح يكمن في ثنائيات الأداء الفني التي ارتكز عليها الفيلم، ومن أبرز هذه الثنائيات كانت العلاقة بين محمد سعد وباسم سمرة، بالإضافة إلى التعاون الفني مع خالد الصاوي وأحمد الرافعي.

كما أن عودة زينة للوقوف أمامه بعد 19 عامًا على فيلم “بوشكاش” أضافت بعدًا جديدًا إلى الفيلم، وجذب العديد من المتابعين الذين كانوا في انتظار عودتها.

الإخراج والتأليف والمشاركة الجماعية

تضافر العمل الفني بين المخرج سامح عبد العزيز وفريق الكتابة والإنتاج لعب دورًا كبيرًا في نجاح الدشاش، فكان كان لا بد من تركيز في التنفيذ الإخراجي، خصوصًا في مشاهد الأكشن والتشويق التي تعد خطوة جديدة بالنسبة لمحمد سعد، وبهذا، كان المخرج وفريق العمل قادرين على تقديم منتج سينمائي متكامل يناسب متطلبات الجمهور.

نجاح فيلم الدشاش

ويمكن القول إن نجاح فيلم الدشاش لم يكن ناتجًا فقط عن تقديم محمد سعد تجربة جديدة، بل كان نتيجة تفاعل متكامل بين عوامل عدة؛ منها التغيير في الشخصية، استجابته لآراء الجمهور والنقاد، والعمل الجماعي المتناغم.

ومع ذلك، فإن ما يجعل الفيلم يتصدر شباك التذاكر ليس فقط التجربة الفنية الجديدة، بل أيضًا المزيج من العوامل التي جعلت الجمهور يشاهد فيلمًا مليئًا بالإثارة، الكوميديا، والأداء القوي، وهو ما يعكس بشكل كبير تطور محمد سعد كممثل مبدع ومتجدد.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم الدشاش في إطار من الأكشن والتشويق، حيث يجسد محمد سعد شخصية رئيس عصابة يواجه تحديات وصراعات مع أفراد من حوله، ما يضيف بعدًا دراميًا مثيرًا، ويمثل هذا الدور فرصة حقيقية لسعد لإظهار مهاراته التمثيلية في دور يبتعد تمامًا عن الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها، ليقدم للجمهور تجربة جديدة ومختلفة.

السيناريو الذي كتبه جوزيف عطية، تحت إشراف المخرج سامح عبد العزيز، يركز على مزيج من الإثارة والتشويق مع لمسات من الدراما التي تكشف عن جوانب مختلفة من شخصية سعد في هذا السياق غير المألوف.

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