نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يعطل صفقة بيع شركة الصلب الأمريكية "يو إس ستيل" لشركة يابانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن منع صفقة استحواذ شركة "نيبون ستيل" اليابانية على شركة "يو إس ستيل" الوطنية للصلب مشيرا إلى أنها "تهدد الأمن القومي وسلاسل التوريد الأساسية للبلاد".

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي نشره البيت الأبيض: "خبراء الأمن القومي والتجارة أكدوا أن هذه الصفقة كانت ستؤدي إلى سيطرة أجنبية على واحدة من أكبر شركات الصلب الأمريكية، مما يشكل تهديدا للأمن القومي وسلاسل التوريد الأساسية".

وأضاف: "لهذا السبب، قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الصفقة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في الأول من يناير نقلا عن مصادر، أن شركة "نيبون ستيل" قدمت للإدارة الأمريكية عرضا جديدا للاستحواذ على شركة "يو إس ستيل"، يتضمن شروطا تمنح السلطات الأمريكية الحق في منع أي محاولات لخفض الطاقة الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.

وأشارت مصادر الصحيفة حينها إلى أن "إدارة بايدن كانت تفكر في إحالة اتخاذ القرار بشأن هذه الصفقة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب"، والذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير الجاري.

وفي 24 ديسمبر الماضي، أفادت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، بأن من المتوقع أن يفرض بايدن حظرا على الصفقة.

وذكرت أن لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، التي تخضع لوزارة الخزانة، ترى أن الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار، تشكل "تهديدا للأمن القومي"، لأنها قد تؤدي إلى تقليل إنتاج الصلب في البلاد.

وفي المقابل، أكدت شركة "نيبون ستيل" استعدادها لضمان أن يتولى مواطنون أمريكيون المناصب الرئيسية في شركة "يو إس ستيل".

وكانت شركة "نيبون ستيل" قد أعلنت نيتها شراء "يو إس ستيل" في ديسمبر 2023، مع التخطيط لإتمام الصفقة في الربع الثالث أو الرابع من عام 2024.

وأعرب الجانب الياباني عن استعداده لتحمل ديون الشركة الأمريكية، التي تبلغ نحو 742 مليون دولار، مع الحفاظ على علامتها التجارية وقدراتها الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.