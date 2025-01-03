انت الأن تتابع خبر أسما إبراهيم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

لفتت أسما إبراهيم الأنظار في الصور بإطلالة عصرية راقية، حيث ارتدت تنورة قصيرة تصل أعلى الركبة مع بلوفر نصف كم اتسم باللون الأبيض ذات التطريزات باللون الأسود.

انتعلت أسما إبراهيم بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أسما إبراهيم على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.