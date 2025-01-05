انت الأن تتابع خبر التعليم السعودي يوضح حقيقة إلغاء الدراسة في رمضان لجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، تزايدت الشائعات حول إمكانية إلغاء الدراسة في المملكة العربية السعودية خلال هذا الشهر الفضيل. وقد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا بين أولياء الأمور والطلاب الذين يسعون لمعرفة الحقيقة وراء هذه الأخبار، بهدف تنظيم خططهم الدراسية والأنشطة.

في هذا السياق أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميا موقفها من هذه الشائعات، مؤكدة استمرار الدراسة مع بعض التعديلات الطفيفة بما يتناسب مع خصوصية شهر رمضان.

الدراسة مستمرة في رمضان

ردًا على الأخبار المتداولة حول إلغاء الدراسة في شهر رمضان، أكدت وزارة التعليم السعودية أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الدراسة ستستمر كما هو مقرر في جميع مدارس المملكة لجميع المراحل الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال حدوث أي تغييرات في النظام الدراسي خلال شهر رمضان، سيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي عبر القنوات التعليمية التابعة للوزارة، مؤكدة أنها لن تأخذ بأي شائعات أو أخبار غير رسمية.

تفاصيل التقويم الدراسي في السعودية

مع بداية العام الدراسي، أصدرت وزارة التعليم في السعودية تفاصيل التقويم الدراسي لعام 2024،

حيث أوضحت مواعيد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة:

الفصل الدراسي الأول: يبدأ في 18 أغسطس 2024 وينتهي في 7 نوفمبر 2024.

الفصل الدراسي الثاني: يبدأ في 17 نوفمبر 2024 وينتهي في 20 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الثالث: يبدأ في 2 مارس 2025 ويستمر حتى 26 يونيو 2025.

كيفية تنظيم العملية التعليمية في رمضان

حرصًا على تيسير العملية التعليمية خلال شهر رمضان بما يتناسب مع ظروف الشهر الفضيل، اتخذت وزارة التعليم بعض التدابير لتعديل آليات سير الدراسة في هذا الشهر.

أبرز هذه التعديلات تشمل:

تقليص عدد الحصص الدراسية: سيتم تقليص عدد الحصص اليومية إلى خمس حصص فقط.

وقت الصلاة: سيتم تخصيص وقت مناسب للطلاب لأداء الصلاة خلال اليوم الدراسي، حيث تم تحديد 10 دقائق لهذا الغرض.

وقت إضافي للأطفال الصغار: بالنسبة للأطفال غير المكلفين، سيتم تخصيص وقت إضافي يمتد لـ 10 دقائق لأداء الصلاة وتناول الطعام.

تقليل ساعات الحضور المدرسي: ستتم تقليص ساعات الحضور المدرسي بما يتناسب مع أجواء الشهر المبارك.

إلغاء الاصطفاف الصباحي: تم إلغاء الاصطفاف الصباحي في الطابور طوال شهر رمضان لتخفيف العبء على الطلاب.

وزارة التعليم السعودية