الثقافة بالغربية تحتفي باليوم الدولي للتعليم

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أحمد جودة - القاهرة -

ضمن أنشطة وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، شهدت مدرسة المنشاوي الإعدادية للبنات بطنطا، محاضرة بعنوان "التعليم قوة"، احتفالا باليوم الدولي للتعليم، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

الاحتفال باليوم الدولي للتعليم

بدأت فعاليات المحاضرة بحديث لزينب فاروق، مدير المدرسة، تناولت خلاله أهمية التعليم ودوره البارز في حياة الإنسان، مشيرة إلى أن العملية التعليمية لا تقتصر على مرحلة عمرية معينة، كونها عملية مستمرة، وعلى الإنسان أن يستمر في السعي طوال حياته من أجل التعلّم واكتساب المعرفة.

كما تطرقت المحاضرة للتعريف بدور التعليم في صقل المهارات وتطويرها، وتوضيح أثر ذلك على حياة الفرد بشكل إيجابي.

مناهج حديثة وخطط تربوية مدروسة

واختتمت حديثها بالتأكيد على تعزيز فرص التعليم للجميع من خلال الاعتماد على مناهج حديثة وخطط تربوية مدروسة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في العملية التعليمية، بهدف بناء جيل واعٍ يعتز بهويته الوطنية وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة للعصر الحديث، وتلبية متطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

أقيمت المحاضرة بإشراف الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين.

وتحتفي دول العالم باليوم الدولي للتعليم في ٢٤ يناير من كل عام، ذلك اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، احتفاء بدور التعليم في السلم والتنمية، وضمان توفير تعليم جيد وشامل للجميع بحلول عام ٢٠٣٠.