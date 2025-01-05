قصر ثقافة الأنفوشي يشهد استمرار عروض نوادي المسرح بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة الأنفوشي، استمرار عروض الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح بالإسكندرية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرضًا مسرحي بعنوان "ترام الرمل"

وقدمت فرقة مصطفى كامل عرضًا مسرحيًا بعنوان "ترام الرمل" تأليف ميسرة صلاح الدين، وإخراج محمد عدلي، ويستعرض مظاهر الحياة اليومية في الإسكندرية من خلال حكايات متنوعة، حيث تتشابك القصص لتشكل لوحة تعبر عن تنوع الثقافات والاختلافات الاجتماعية.

كما يسلط العمل الضوء على الإيجابيات التي تميز المجتمع السكندري، ويناقش التحديات والسلبيات التي تواجهه، في محاولة لاستكشاف عمق العلاقات الإنسانية وديناميكيات الحياة في تلك البيئة الساحلية.

عرض مسرحي الروث

أعقب ذلك عرض مسرحي بعنوان "الروث" لفرقة الشاطبي، عن نص مكان مع الخنازير للكاتب أثول فوجارد، دراماتورج وإخراج محمد بسيوني، ويتناول الأحداث المأساوية التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، ليكشف تأثيرها العميق والمدمر على البشرية.

شهد العروض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. داليا فؤاد، الكاتب والناقد يسري حسان، والمخرج محمد حجاج.

أعقب ذلك ندوة نقدية ناقش خلالها الكاتب سامح عثمان والمخرجين رامي نادر وسامح الحضري، مفردات العمل المسرحي وعناصر الصورة البصرية الخاصة بالإضاءة، الملابس، الماكياچ، والديكور، مع التركيز على إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية.

عروض نوادي المسرح

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ 33 عرضًا مسرحيًا بهذا الموسم، يستمر عرضها حتى 7 يناير المقبل، وتقدم ضمن عروض الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح، تلك التجربة الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، والتي تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.