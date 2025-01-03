العالم اليوم - مقتل 77 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

انتم الان تتابعون خبر مقتل 77 شخصا في قطاع غزة خلال 24 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 06:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الجمعة، أن 77 شخصا قتلوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 45658 منذ بداية الحرب بين إسرائيل والحركة قبل زهاء 15 شهرا.

كما ذكرت الوزارة في بيان أن ما لا يقل عن 108583 شخصا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن إسرائيل ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية "8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 قتيلا و145 مصابا".

وأضافت: "ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة باتجاه مدينة سديروت الحدودية في جنوب إسرائيل.

وسقط صاروخ بالقرب من كيبوتس نير عام، والآخر في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.