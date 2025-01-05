العالم اليوم - ضباب برائحة "غامضة" يغطي أميركا وكندا ويثير تكهنات

انتم الان تتابعون خبر ضباب برائحة "غامضة" يغطي أميركا وكندا ويثير تكهنات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 03:25 مساءً - أبلغ السكان في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن رؤية ضباب كثيف وغامض مصحوبا بـ "رائحة تشبه رائحة المواد الكيميائية المحترقة"، مما أثار القلق.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت الضباب يلف العديد من المجتمعات، مما أثار مقارنات بأحداث مماثلة العام الماضي عندما أثر الضباب الكثيف على أكثر من 70 مليون شخص في الولايات المتحدة والمكسيك.

ولم يصدر عن السلطات الرسمية أي إعلان يخص وجود عوامل غريبة أو تدعو للقلق بشأن الضباب.

ويؤثر الضباب على عدة ولايات أميركية، بما في ذلك تكساس، وويسكونسن، وأيوا، وفلوريدا، ومينيسوتا، وفيرجينيا، وميريلاند، ووست فرجينيا، ونبراسكا، وكانساس، وداكوتا الشمالية، وأوكلاهوما. وأصدرت بعض الولايات تنبيهات الضباب.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد أثار انتشر الضباب الغريب مخاوف من تسرب كيميائي وسط أصداء مقلقة لبرنامج عسكري سري يعود لخمسينيات القرن الماضي.

وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن بعض الأشخاص أفادوا بظهور أعراض مزعجة عند استنشاق الضباب، حيث أبلغ أحد سكان كاليفورنيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شعوره بحرقة في الأنف، بينما اشتكى أحد سكان فلوريدا من سيلان الأنف والحمى وتشنجات في المعدة بعد توقفه لمدة عشر دقائق في محطة وقود وسط الضباب.

وأضافت الصحيفة أن الرائحة غير العادية قد تكون مرتبطة بقدرة قطرات الضباب على التقاط جزيئات الهواء الملوث بالقرب من سطح الأرض والاحتفاظ بالرائحة الكريهة لفترات طويلة.

ولفتت إلى أن الأعراض التي يعاني منها السكان قد تكون ناجمة عن أن الهواء المشبع بالماء يمكن أن يسبب تهيجا في الجهاز التنفسي لدى الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الضباب الغريب يجتاح الولايا المتحدة وبريطانيا كندا منذ شهر ديسمبر العام الماضي، حيث تداول رواد منصة "إكس" مجموعة فيديوهات تظهر اكتساء الشوارع بالضباب ذو الرائحة الغريبة.