العالم اليوم - سماع دوي انفجارات في دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 03:25 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج"، يوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.

وقال المراسل إن دوي انفجارت سمعت في العاصمة دمشق مع أنباء تفيد بأن الانفجار وقع في مستودعات ذخيرة. وفي أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على دمشق وفرار الأسد، تشن السلطات الجديدة في سوريا حملات أمنية لملاحقة مسؤولي نظام الأسد وحجز الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم. والسبت، عثرت السلطات الجديدة في سوريا على مستودع للذخيرة في مدينة حمص وسط البلاد. وقالت وكالة وكالة الأنباء السورية (سانا) إن إدارة الأمن العام "عثرت على مستودع للذخيرة في حي الزهراء على أطراف المدينة القديمة في حمص، أثناء حملة التمشيط بحثا عن فلول الأسد"، السبت.

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