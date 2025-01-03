صحة

10 طرق تخلصك من نزلات البرد نهائيا .. إتبعها

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رياض - احمد صلاح - تعتبر نزلات البرد شائعة وتحدث نتيجة عدوى فيروسية، ولكنها عادةً تكون خفيفة وتتحسن بالعناية الذاتية وبعض العلاجات المنزلية.

طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد

  • وإذا استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام، أو كان يعاني الشخص من حمى شديدة أو صعوبة في التنفس، أو يعاني من أعراض ثانوية، مثل : التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية.
  • وعادة مع العناية المناسبة، أن تختفي نزلات البرد في غضون أسبوع إلى 10 أيام، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، ومن أبرز الطرق لعلاج نزلات البرد ما يلي :

ـ الراحة التامة:

  • يحتاج الجسم إلى الراحة لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروس، لذا حاول النوم بشكل كافٍ خلال الليل وأخذ قسط من الراحة خلال اليوم.

ـ شرب السوائل:

  • الحفاظ على الترطيب مهم لتخفيف الأعراض وطرد السموم من الجسم. لذا اشرب الماء، الشاي الدافئ بالأعشاب (مثل الزنجبيل، النعناع)، الحساء الدافئ، والعصائر الطبيعية.

ـ استنشاق البخار:

  • استنشاق البخار الدافئ يساعد في تخفيف انسداد الأنف. لذا أضف قطرات من زيت الأوكالبتوس أو النعناع للماء الساخن لتعزيز التأثير.

ـ الغرغرة بالماء المالح:

  • الغرغرة بماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح يساعد في تهدئة التهاب الحلق وقتل البكتيريا.

ـ تناول أطعمة معززة للمناعة:

  • الثوم: يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا.
  • الزنجبيل: يخفف من الاحتقان ويعزز الدورة الدموية.
  • الحمضيات: غنية بفيتامين C الذي يدعم المناعة (مثل البرتقال، الليمون، الكيوي).
  • ـ أستخدام بخاخات الأنف المالحة:
  • تساعد في تنظيف مجرى الأنف وتخفيف الاحتقان.
  • ـ تناول مشروبات ساخنة مهدئة:
  • العسل والليمون: ملعقة عسل مع عصير ليمونة في كوب ماء دافئ يخفف السعال ويهدئ الحلق.
  • شاي الكركم: يساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز المناعة.

ـ أدوية بدون وصفة طبية:

  • مسكنات الألم (مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين) لتخفيف الحمى والصداع.
  • مزيلات الاحتقان لعلاج انسداد الأنف.

ـ تهوية الغرفة وترطيبها:

  • المحافظة على بيئة نظيفة ورطبة باستخدام جهاز ترطيب الهواء لتخفيف جفاف الأنف والحلق.

ـ تقوية المناعة بالراحة والتغذية:

  • تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والخضروات الورقية. لذا تجنب الأطعمة السكرية والدهنية لأنها قد تثبط جهاز المناعة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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