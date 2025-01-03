انت الأن تتابع خبر 10 طرق تخلصك من نزلات البرد نهائيا .. إتبعها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر نزلات البرد شائعة وتحدث نتيجة عدوى فيروسية، ولكنها عادةً تكون خفيفة وتتحسن بالعناية الذاتية وبعض العلاجات المنزلية.
طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد
- وإذا استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام، أو كان يعاني الشخص من حمى شديدة أو صعوبة في التنفس، أو يعاني من أعراض ثانوية، مثل : التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية.
- وعادة مع العناية المناسبة، أن تختفي نزلات البرد في غضون أسبوع إلى 10 أيام، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، ومن أبرز الطرق لعلاج نزلات البرد ما يلي :
ـ الراحة التامة:
- يحتاج الجسم إلى الراحة لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروس، لذا حاول النوم بشكل كافٍ خلال الليل وأخذ قسط من الراحة خلال اليوم.
ـ شرب السوائل:
- الحفاظ على الترطيب مهم لتخفيف الأعراض وطرد السموم من الجسم. لذا اشرب الماء، الشاي الدافئ بالأعشاب (مثل الزنجبيل، النعناع)، الحساء الدافئ، والعصائر الطبيعية.
ـ استنشاق البخار:
- استنشاق البخار الدافئ يساعد في تخفيف انسداد الأنف. لذا أضف قطرات من زيت الأوكالبتوس أو النعناع للماء الساخن لتعزيز التأثير.
ـ الغرغرة بالماء المالح:
- الغرغرة بماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح يساعد في تهدئة التهاب الحلق وقتل البكتيريا.
ـ تناول أطعمة معززة للمناعة:
- الثوم: يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا.
- الزنجبيل: يخفف من الاحتقان ويعزز الدورة الدموية.
- الحمضيات: غنية بفيتامين C الذي يدعم المناعة (مثل البرتقال، الليمون، الكيوي).
- ـ أستخدام بخاخات الأنف المالحة:
- تساعد في تنظيف مجرى الأنف وتخفيف الاحتقان.
- ـ تناول مشروبات ساخنة مهدئة:
- العسل والليمون: ملعقة عسل مع عصير ليمونة في كوب ماء دافئ يخفف السعال ويهدئ الحلق.
- شاي الكركم: يساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز المناعة.
ـ أدوية بدون وصفة طبية:
- مسكنات الألم (مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين) لتخفيف الحمى والصداع.
- مزيلات الاحتقان لعلاج انسداد الأنف.
ـ تهوية الغرفة وترطيبها:
- المحافظة على بيئة نظيفة ورطبة باستخدام جهاز ترطيب الهواء لتخفيف جفاف الأنف والحلق.
ـ تقوية المناعة بالراحة والتغذية:
- تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتينات والخضروات الورقية. لذا تجنب الأطعمة السكرية والدهنية لأنها قد تثبط جهاز المناعة.