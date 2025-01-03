انت الأن تتابع خبر 10 طرق تخلصك من نزلات البرد نهائيا .. إتبعها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر نزلات البرد شائعة وتحدث نتيجة عدوى فيروسية، ولكنها عادةً تكون خفيفة وتتحسن بالعناية الذاتية وبعض العلاجات المنزلية.

طرق فعالة للتخلص من نزلات البرد

وإذا استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام، أو كان يعاني الشخص من حمى شديدة أو صعوبة في التنفس، أو يعاني من أعراض ثانوية، مثل : التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الشعب الهوائية.

وعادة مع العناية المناسبة، أن تختفي نزلات البرد في غضون أسبوع إلى 10 أيام، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، ومن أبرز الطرق لعلاج نزلات البرد ما يلي :

ـ الراحة التامة:

يحتاج الجسم إلى الراحة لتعزيز جهاز المناعة ومكافحة الفيروس، لذا حاول النوم بشكل كافٍ خلال الليل وأخذ قسط من الراحة خلال اليوم.

ـ شرب السوائل:

الحفاظ على الترطيب مهم لتخفيف الأعراض وطرد السموم من الجسم. لذا اشرب الماء، الشاي الدافئ بالأعشاب (مثل الزنجبيل، النعناع)، الحساء الدافئ، والعصائر الطبيعية.

ـ استنشاق البخار:

استنشاق البخار الدافئ يساعد في تخفيف انسداد الأنف. لذا أضف قطرات من زيت الأوكالبتوس أو النعناع للماء الساخن لتعزيز التأثير.

ـ الغرغرة بالماء المالح:

الغرغرة بماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح يساعد في تهدئة التهاب الحلق وقتل البكتيريا.

ـ تناول أطعمة معززة للمناعة:

الثوم: يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا.

الزنجبيل: يخفف من الاحتقان ويعزز الدورة الدموية.

الحمضيات: غنية بفيتامين C الذي يدعم المناعة (مثل البرتقال، الليمون، الكيوي).

ـ أستخدام بخاخات الأنف المالحة:

تساعد في تنظيف مجرى الأنف وتخفيف الاحتقان.

ـ تناول مشروبات ساخنة مهدئة:

العسل والليمون: ملعقة عسل مع عصير ليمونة في كوب ماء دافئ يخفف السعال ويهدئ الحلق.

شاي الكركم: يساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز المناعة.

ـ أدوية بدون وصفة طبية:

مسكنات الألم (مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين) لتخفيف الحمى والصداع.

مزيلات الاحتقان لعلاج انسداد الأنف.

ـ تهوية الغرفة وترطيبها:

المحافظة على بيئة نظيفة ورطبة باستخدام جهاز ترطيب الهواء لتخفيف جفاف الأنف والحلق.

ـ تقوية المناعة بالراحة والتغذية: