نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان الخطيب.. لجنة التخطيط تشارك كولر اختيار الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد رمضان المدير الرياضى للنادي الأهلي أبلغ كولر المدير الفني للفريق أن الصفقات القادمة المنتظرة ستكون من اختيار إدارة الكرة بالتشاور معه.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الكرة بالأهلي ترفض بشكل قاطع ترك مسئولية اختيار الصفقات منفردة لكولر وحده كما كان متبعا سابقا وهو ما اضاع على النادي عددا من الصفقات التي تراها الإدارة كانت ستضيف للفريق.



واتم شبانة بأن كولر كان يرفض سابقا تدخل أي مسئول في اختيار الصفقات وهو ما ينذر عن صدام منتظر بينهم.