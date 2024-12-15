خسارة الأهلي

الدوحة ـ أ.ف.ب: فرَّط الأهلي المصري في فرصة تحقيق حلمه وإنجاز تاريخي بالتأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس الانتركونتيننتال لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بخسارته أمام باتشوكا المكسيكي 5-6 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0) على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف النهائي. وسنحت فرصتان أمام الأهلي لحجز بطاقته الى النهائي في ركلات الترجيح بعدما أهدر الفريق المكسيكي أول ركلتين عبر قائده الدولي الفنزويلي المخضرم سالومون روندون، تصدى لها محمد الشناوي، والاسباني بورخا باستون، سددها فوق العارضة، لكن محمود كهربا وعمر كمال أهدرا الركلتين الاخيرتين للفريق المصري.

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