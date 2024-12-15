نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة الزمالك تقرر توفير حافلتين لنقل الإعلاميين لتغطية مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توفير عدد ٢ حافلة للسادة الإعلاميين المعتمدين لتغطية مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية بستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

إدارة الزمالك تقرر توفير حافلتين لنقل الإعلاميين

وتولى الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق توفير الحافلات للجماهير والصحفيين قبل المباراة الهامة أمام المصري.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.