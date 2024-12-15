بنك مسقط يواصل تحقيق النجاحات فـي دعم الفرق الأهلية الرياضية

ضمن برنامج «الملاعب الخضراء»

يواصل بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، الاحتفاء بافتتاح مشاريع ملاعب الفرق الأهلية الرياضيّة الحاصلة على دعم برنامج « الملاعب الخضراء « في مختلف أنحاء السلطنة، ليستكمل بذلك مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تؤكّد ريادته في مجال المسؤوليّة الاجتماعيّة ودعم الشباب والمجتمع. وفي هذا السياق، احتفل البنك مؤخّرًا بافتتاح مشروع التعشيب الطبيعي لمعلب فريق الصعود الرياضي في ولاية دماء والطائيّين بمحافظة شمال الشرقيّة، وذلك تحت رعاية سعادة عبدالله بن علي الحمحامي، عضو مجلس الشورى ممثل الولاية، وبحضور حمدان بن حمود البيماني، مدير إقليمي– فروع بنك مسقط في محافظة شمال الشرقيّة، وخليل بن سعيد السابقي، رئيس فريق الصعود الرياضي، وعدد من المدعوّين ومنتسبي الفريق.

وحول افتتاح ملعب الفريق، ألقى حمدان بن حمود البيماني، مدير إقليمي فروع بنك مسقط في محافظة شمال الشرقيّة، كلمة أعرب من خلالها عن سعادته بإنجاز تنفيذ مشروع التعشيب الطبيعي لملعب فريق الصعود الرياضي ضمن برنامج «الملاعب الخضراء» والذي سيمثّل منصّة لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة التي ينظمها الفريق بما يسهم في تشجيعهم على التفاعل الاجتماعي ، مقدّما البيماني التهنئة لإدارة فريق الصعود الرياضي وجميع المنتسبين للفريق على استكمال المشروع بنجاح بما يسهم في تطوير وتعزيز البنية الأساسية للفريق مشيرًا إلى أن شريحة كبيرة من الشباب العمانيّ ومن فئات عمريّة مختلفة تحرص على الانضمام إلى الفعاليّات التي تسلّط الضوء على المجال الرياضي والاجتماعي والثقافي مؤكّدًا بأن بنك مسقط سيواصل دعمه لتنفيذ برنامج «الملاعب الخضراء» خلال المرحلة المقبلة والعمل دائماً على تطويره بشكل مستمر ليواكب مختلف التطورات والمستجدات التي تخدم الفرق الأهلية في كافة أنحاء السلطنة.

وبهذه المناسبة، قدّم خليل بن سعيد السابقي، رئيس فريق الصعود الرياضي، الشكر والتقدير لبنك مسقط على دعمه المستمر واهتمامه بتعزيز مسيرة برنامج «الملاعب الخضراء» مشيرًا إلى أن البرنامج يمثّل مبادرةً كبيرةً في مجال دعم المواهب الشبابية والمساهمة في تطوير الفرق الأهلية في ولايات السلطنة إذ أنها تمثّل مواقع استراتيجيّة لتنظيم فعاليّات وأنشطة رياضيّة ومجتمعيّة متنوّعة موضّحًا بأن هذه المساحات يمكن استغلالها لممارسة أنشطة رياضيّة متنوّعة تشجّع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة البدنية، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة، من بينها رياضات كرة القدم والسلّة والطائرة واليد، كما قد تمثّل هذه المواقع أيضًا منصّة متميّزة لاستضافة البطولات والمنافسات الرياضية بمشاركة الفرق الأخرى بالولاية أو في الولايات المجاورة مما يجذب المزيد من المتابعين والجماهير ويعزز من المدخولات المالية للفريق.

وأضاف خليل السابقي بأن برنامــج الملاعـب الخضـراء الفريـد مـن نوعـه فـي مجـال التنميـة المسـتدامة يهـدف إلـى تعزيـز مكانـة سـلطنة عمـان كأمّة شبابيّة رياضيّة وذلك مـن خلال تنفيـذ مشـاريع تنمويـة لتطويـر البنيـة الأساسـية لملاعـب الفـرق الأهليـة، مشيرا إلى أن مشروع التعشيب الطبيعي لملعب الفريق كان يمثل حلمًا للشباب وقد تحقق الآن ليمثل نقلة كبيرة لفريق الصعود الرياضي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وتنظيم مختلف المسابقات الرياضية والثقافية حيث سيشكل هذا المشروع فرصة للشباب العماني لتطوير مواهبهم وتنميتها وإظهار إمكانياتهم.