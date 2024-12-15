طوارئ فـي مولدافيا مع خطر انقطاع إمدادات الغاز الروسي

كيشيناو ـ ا.ف.ب: وافق البرلمان المولدافي على فرض حالة طوارئ لمدة 60 يوما تحسّبًا لانقطاع متوقع لإمدادات الغاز الروسي عبر منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لموسكو. وأعلن البرلمان في بيان أن الإجراء الاستثنائي أقرّ بغالبية 56 من أصل 101 نائب، مضيفًا «اعتبارًا من 16 ديسمبر، ستُطبّق حال الطوارئ في سائر أنحاء جمهورية مولدافيا». وعزت الحكومة هذا الإجراء إلى «عدم كفاية موارد الطاقة، ما يؤثر بشكل مباشر وفوري على أمن الدولة والمواطنين»، مشيرة إلى أن إعلان حال الطوارئ سيتيح لها التصرف سريعًا في حال حدوث مشكلة وبالتالي تجنُّب «أزمة إنسانية».

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