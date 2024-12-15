النيجر ومالي وبوركينا فاسو تؤكد أن قرارها الانسحاب من إكواس «لا رجعة فيه»

لاجوس ـ ا.ف.ب: حذرت الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر من أن قرارها مغادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) «لا رجعة فيه»، وذلك قبل يومين من انعقاد قمة لإكواس التي تأمل في دفع البلدان الثلاثة إلى تغيير رأيها.
وكانت الدول الثلاث التي تشكل معًا تحالف دول الساحل وتحكمها أنظمة عسكرية مناهضة لفرنسا، قد أعلنت في عزمها على مغادرة جماعة إكواس التي تضم حاليًّا عضوية 15 دولة. وتَعد البلدان الثلاثة أن إكواس تُستخدم أداة من جانب القوة الفرنسية الاستعمارية السابقة.
وقالت الدول الثلاث بعد اجتماع وزاري في نيامي الجمعة «مع التذكير بقرار دول الكونفدرالية الانسحاب من إكواس والذي لا رجعة فيه، يتعهد الوزراء مواصلة المناقشات الرامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفدرالية».
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