قصف إسرائيلي عنيف على أرجاء غزة .. وأحاديث متزايدة عن اتفاق خلال أيام

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

أفادت مصادر طبية بارتقاء 31 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس 23 منهم شمالي القطاع، واستشهد 20 صباح أمس بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو سعدة يؤوي نازحين من عائلة أبو الطرابيش في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

واستشهد وأصيب العشرات الليلة قبل الماضية، في قصف الاحتلال منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالا.

وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة البيومي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأشارت إلى أن 30 بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض منزل أبو طرابيش الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على تل الزعتر في مخيم جباليا شمالا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

سياسيا من المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إسرائيل ومصر وقطر في الأيام المقبلة في محاولة أخيرة للضغط على الزعماء في المنطقة لإتمام صفقة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة قبل الموعد المحدد.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن سوليفان سيتوجه إلى الشرق الأوسط ويلتقي بنتنياهو اليوم.

ويخطط بعد ذلك للسفر إلى القاهرة والدوحة للقاء قادة مصر وقطر ومناقشة جهود الوساطة بينهما.

وقال مصدران مطلعان على رحلة سوليفان إنه يعتزم الضغط على الإسرائيليين والقطريين والمصريين للقيام بكل ما يلزم لإبرام الصفقة في غضون أيام والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة "حماس" قدمت إلى الوسطاء المصريين قائمة بالأسرى الأحياء لديها، تمهيدا لعقد صفقة تبادل تفضي إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقالت القناة 13 العبرية إنه قبل أيام قليلة، تم إبلاغ وزراء الكابينت بتغيير في موقف حماس. ووفقًا للتحديث، فإن حماس معنية في هذه المرحلة بالتوصل إلى صفقة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عودة رئيس الشاباك رونان بار ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي مساء يوم الثلاثاء من زيارة لمصر، التقيا خلالها في القاهرة مع كبار المسؤولين في الجيش المصري وجهاز المخابرات العامة، لإجراء مناقشات أمنية بشأن حدود غزة والتعاون الإقليمي وصفقة الاسرى.

ووفق مصادر وسائل إعلام عربية، أكدت مصر خلال المباحثات أهمية التوصل إلى تفاهمات واضحة على مرحلتين: الأولى، اتفاق فوري على وقف إطلاق النار وتسوية قضية المحتجزين؛ والثانية، المفاوضات المستقبلية بشأن إنهاء القتال والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة خطط لتقليص الوجود العسكري الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا وإخلاء النقاط العسكرية في ممر نيتزر.

كما تم خلال الزيارة طرح مسألة نقل صلاحيات إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية. وبحسب التقرير، فقد وافقت حركة حماس بالفعل على المبادرة المصرية لتشكيل لجنة دعم مجتمعي، ستكون جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار وستسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة المرحلة الانتقالية. ومن المنتظر أن يصل إلى القاهرة وفد من حركة فتح لبحث القضايا المتعلقة بالموافقة على الاتفاق.