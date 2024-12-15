انت الأن تتابع خبر تصريحات محمد الشناوي لجماهير الأهلي عقب طلبهم رحيل محمود كهربا وتداعياتها على الأجواء داخل الفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصريحات محمد الشناوي لجماهير الأهلي، لقد أصيب جماهير الأهلي بخيبة أمل بعد فوز فريق باتشوكا المكسيكي علي النادي الأهلي وخسارة الكأس، وتلك الخسارة كانت لطمة قوية لجماهير النادي الأهلي بعد الخسارة التي لحقت بالفريق بعد أن قدم مباراة قوية استغرقت الأوقات الإضافية التي سجل فيها النادي الأهلي 5 أهداف وسجل فريق باتشوكا المكسيكي 6 أهداف بجانب الوقت الأصلي للمباراة الذي لم يسجل به أي أهداف من قبل الفريقين، تعتبر المباراة من المباريات التي لا يمكن نسيانها بالنسبة لفريق النادي الأهلي، تابعوا معنا عبر المقال حيث نقوم بتوضيح أبرز التفاصيل حول التصريحات.

تصريحات محمد الشناوي لجماهير الأهلي

حاول الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي وحارس المرمى امتصاص غضب وتهدئة الأجواء التي خيم عليها التوتر لجماهير النادي الأهلي بعد إصابتهم بصدمة الخسارة التي كانت ناتجة من تذبذب بعض اللاعبين داخل الملعب، حيث كانوا يتمنون الفوز بالكأس أمام فريق باتشوكا المكسيكي.

الخسارة تتسبب في الهجوم علي لعيبة النادي الاهلي

طالبت جماهير النادي الأهلي بأن يحدث بعض التغيرات في صفوف لاعبيه لما رأوا منهم تخاذل داخل المباره، وفي هذه السطور نتناول بعض أسماء هؤلاء اللعيبة:

أداء اللاعب محمود عبد المنعم الملقب بـ كهربا.

محمد الشناوي أيضًا تعرض لانتقادات الجمهور الغاضب منه بسبب أن أداءه ليس بالمرضي لجماهير النادي الأهلي.

أراء الجماهير حول تصريح محمد الشناوي بمغادرة النادي الأهلي

انقسم الجمهور حيث منهم من قال أن الشناوي من الممكن أن يغادر النادي، ومنهم من رأى أنه يتعرض لضغط نفسي كبير.

ما أوضحته الخساره في مباراة الأهلي وباتوشوكا المكسيكى

قامت الخسارة بتوضيح الآتي: