تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء المصري في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات قوية لحراس الزمالك قبل لقاء المصري

وأدى الثلاثي التدريبات تحت إشراف عماد المندوه مدرب الحراس، الذي حرص على منح محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي تعليمات خاصة خلال المران.

وتم التركيز على تدريب الحراس على سرعة رد الفعل والتمركز في منطقة الجزاء والتعامل مع التسديدات من مسافات مختلفة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.