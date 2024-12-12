أتلتيكو مدريد يواصل صحوته الأوروبية

أتلتيكو مدريد يواصل صحوته الأوروبيةحقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا ثمينا على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ووضع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز أتلتيكو في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 16، وأضاف الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان الهدف الثاني بحلول الدقيقة 24.

وبعد خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني، قلص دافيد ستريليتش الفارق للفريق السلوفاكي بهدف من علامة الجزاء (51).

وعاد غريزمان وسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 57.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة وارتقى للمركز العاشر مؤقتا في الترتيب العام لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، بينما بقي سلوفان براتيسلافا في المركز الـ36 الأخير بدون نقاط، وفقد كل آماله في التأهل للدور المقبل وذلك قبل جولتين من نهاية مباريات مرحلة الدوري.