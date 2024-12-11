دوت الخليج -

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 7.81 نقطة بنسبة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 7325.53 نقطة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 7.81 نقطة بنسبة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 7325.53 نقطة. وتم تداول 332.5 مليون سهم عبر 17039 صفقة نقدية بقيمة 64.5 مليون دينار (196.7 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9.69 نقطة بنسبة بلغت 0.15 في المئة ليبلغ مستوى 6667.37 نقطة من خلال تداول 234.14 مليون سهم عبر 10968 صفقة نقدية بقيمة 32.7 مليون دينار (99.7 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7.69 نقطة بنسبة بلغت 0.10 في المئة ليبلغ مستوى 7853.71 نقطة من خلال تداول 98.4 مليون سهم عبر 6071 صفقة بقيمة 31.7 مليون دينار (96.6 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 13.05 نقطة بنسبة بلغت 0.20 في المئة ليبلغ مستوى 6555 نقطة من خلال تداول 107.6 مليون سهم عبر 4653 صفقة نقدية بقيمة 17.9 مليون دينار (54.5 مليون دولار) .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على ارتفاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.