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أحمد جودة - القاهرة -

تعهد مدرب جيرونا، ميشيل، بمواصلة القتال في مباراتيه المتبقيتين في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 0-1 أمام ليفربول لتتقلص آماله في التقدم.

جيرونا يتمسك بأمل التأهل رغم الهزيمة أمام ليفربول

وخسر جيرونا للمرة الخامسة في المسابقة هذا الموسم بعدما سجل محمد صلاح هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ويحتل جيرونا المركز 30 في الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المركز المؤهلة لدور فاصل، قبل مواجهة ميلان وآرسنال في الجولتين المتبقيتين.

وأبلغ المدرب الصحافيين: "يبدو التأهل بعيد المنال، لكن ما دامت هناك فرصة ولو ضعيفة، فسنواصل القتال من أجلها.

"سننافس في المباراتين الأخيرتين ونستمتع بوقتنا ونسعى للفوز بالمباراتين".

ورغم الخسارة، فإن ميشيل أبدى سعادته بأداء الفريق.

وقال: "نافسنا بصورة جيدة جدًا، حققنا هدفي بغلق المساحات وحاولنا أن نضلل قلبي دفاع ليفربول لنحظى دائمًا بلاعب خال من الرقابة.

"صنعنا فرصًا.. ظهرنا بصورة جيدة وسعينا لتحقيق الفوز".