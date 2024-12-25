رئيس الوزراء: لدينا ثقة كبيرة في القطاع الخاص «لأنه هو اللي شايل الشيلة معانا»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:27 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لتسريع وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصرى، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة فى القطاع الخاص الوطنى لأنه هو اللى شايل الشيلة معانا".

وأشار في لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، إلى أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%.

وأوضح أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مضيفًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وتابع: "الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها بالرغم من وجود تحديات".