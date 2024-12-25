أكياس الشاي: خطر على الصحة والبيئة.. ما السبب؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - سلطت صحيفة “هندوسيان تايمز” الضوء على المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بأكياس الشاي، حيث أظهرت دراسة حديثة أن هذه الأكياس تطلق مواد بلاستيكية تتسرب إلى خلايا الجسم، مما يزيد من خطر التلوث البلاستيكي ويشكل تهديدًا بيئيًا عالميًا.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها جامعة برشلونة المستقلة، أن أكياس الشاي التجارية تطلق ملايين ومليارات الجزيئات البلاستيكية، وعند استخدامها، تطلق كميات هائلة من الجزيئات النانوية والهياكل النانوية.

عند تخمير أكياس الشاي، وُجد أنها تطلق كميات كبيرة من جزيئات البلاستيك في الماء الساخن.

أجرى العلماء تجاربهم على أكياس شاي متوفرة في الأسواق، مصنوعة من ثلاثة أنواع من البلاستيك: البولي بروبيلين، النايلون 6، والسليلوز.

وكشفوا أن أكياس الشاي المصنوعة من البولي بروبيلين تطلق حوالي 1.2 مليار جزيء من البلاستيك لكل قطرة (أو مليلتر) من الشاي، بينما تلك المصنوعة من السليلوز تطلق 135 مليون جزيء لكل قطرة، والنايلون 6 يطلق 8.18 مليون جزيء لكل قطرة.