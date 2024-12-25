جمال سليمان يكشف اسم مسلسل “سجن صيدنايا”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - شدد الفنان السوري جمال سليمان خلال استضافته من قبل نقابة الصحفيين المصرية، على أهمية توظيف الفن في طرح القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تمس الشعوب، وخاصة الشعب السوري.

كما شدد على الدور الذي تلعبه الدراما في إحياء الذاكرة الجماعية ومعالجة الجراح التي خلّفتها الأزمات، مشيراً إلى أن الدراما السورية كانت سباقة في ذلك وتناولت مسلسلات تمس المجتمع السوري وتكشف معاناتهم.

وقال سليمان إنه سيطلق عمل درامي جديد يحمل عنوان”الخروج إلى البئر” و مستوحى من أحداث واقعية تتناول الجرائم والانتهاكات التي وقعت في سجن صيدنايا في سوريا، وسيدأ تصويره خلال الأسابيع المقبلة.

وعلق : “الفن قادر على تطييب الجراح، والدراما لها القدرة على أن تكون شاهداً حيّاً على الألم والفرح في آن واحد”.