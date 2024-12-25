مشروب “الشباب الدائم”.. ما هو “الكومبوتشا”؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 11:50 مساءً -

يُعرف الكومبوتشا بلقب “مشروب الشباب الدائم”، حيث يُعتقد أنه يعزز الصحة العامة ويساعد في تأخير علامات الشيخوخة.

هذا المشروب المخمر حقق شهرة كبيرة في كل من الصين وروسيا، حيث يعتبره الكثيرون جزءًا أساسيًا من نمط حياة صحي.

الكومبوتشا هو مشروب مخمر يُصنع من الشاي (سواء كان أسود أو أخضر)، والسكر، والخميرة، والبكتيريا المفيدة. يتم تخميره لفترة تتراوح بين أسبوع إلى شهر، ليصبح مشروبًا غازيًا خفيفًا بنكهة تشبه الخل، ويحتوي على نسبة كحول منخفضة تقل عن 0.5%.

وفقًا لموقع “كليفلاند”، إليك بعض الفوائد الصحية للكومبوتشا:

– **تعزيز صحة الأمعاء**: البروبيوتيك الموجودة فيه تدعم ميكروبيوم الأمعاء وتحسن عملية الهضم.

– **تقليل الالتهابات**: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسرطان.

– **تعزيز جهاز المناعة**: غني بفيتامينات ب وأحماض عضوية لها خصائص مضادة للميكروبات.

– **تحسين صحة القلب**: يساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد وتقليل الضار.

– **مكافحة الشيخوخة**: مضادات الأكسدة قد تساهم في تقليل أضرار الخلايا وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.

يمكن تحضير مشروب الكومبوتشا في المنزل بسهولة.