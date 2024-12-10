نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة جيرونا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تشكيل الريدز لمواجهة نظيره فريق جيرونا الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول مع نظيره جيرونا، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ليفربول ضد جيرونا، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، بصوت المعلق المميز خليل البلوشي.