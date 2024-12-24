إسقاط دعوى القتل الخطأ ضد الممثل أليك بالدوين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:56 مساءً -

قامت المدعية العامة في نيو مكسيكو بسحب الاستئناف المقدم ضد الممثل أليك بالدوين بتهمة القتل الخطأ، والذي يتعلق بإطلاق نار أدى إلى وفاة مصورة في موقع تصوير فيلمه “راست” عام 2021.

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الأولى، وفقاً لوكالة “رويترز”، أن المدعية العامة الخاصة كاري موريسي قد سحبت الاستئناف.

وفي بيان مشترك لمحامي بالدوين، لوك نيكاس وأليكس سبيرو، جاء فيه: “إن قرار سحب الاستئناف يؤكد ما قاله أليك بالدوين ومحاموه منذ البداية، وهي أن هذه كانت مأساة لا توصف، لكن أليك بالدوين لم يرتكب أي جريمة”.

وكان قاضٍ في نيو مكسيكو قد رفض في يوليو الماضي تهمة القتل الخطأ ضد بالدوين، وأيد ما دفع به محاموه بأن موريسي ومكتب قائد الشرطة قد أخفيا أدلة تتعلق بمصدر الذخيرة الحية التي تسببت في وفاة هالينا هاتشينز، مصورة فيلم “راست”، في عام 2021.

وأشار مكتب الادعاء المحلي إلى أنه لا يزال يرفض بشدة قرار القاضي برفض الدعوى ضد بالدوين. ومع ذلك، جاء سحب الاستئناف بعد أن أبلغ مكتب المدعي العام موريسي بأنه “لا ينوي متابعة الاستئناف بشكل شامل نيابة عن الادعاء المحلي”، وفقاً للبيان.