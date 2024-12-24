نمرتان تجذبان الانظار في تايلاند

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - تجذب نمرتان نادرتان بفرو ذهبي مزين بخطوط بيضاء وعينين واسعتين في حديقة حيوان بشمال تايلاند اهتمامًا كبيرًا على الإنترنت، حيث اجتذبتا أعدادًا هائلة من الزوار لمشاهدة عروضهما المدهشة التي تم تدريبهما عليها.

وأوضحت باتشاري بيباتونجتشاي، مدربة النمور في حديقة نايت سفاري في شيانج ماي، لوكالة “رويترز” أن النمور البنغالية ذات الألوان الفريدة مثل الشقيقتين آفا ولونا، اللتين تبلغان من العمر ثلاث سنوات، لا توجد إلا في مراكز تربية الحيوانات أو حدائق الحيوان، وليس في البرية.

ظهرت الأختان التوأمان، اللتان وُلِدتا في الأسر، لأول مرة في حديقة الحيوانات في يونيو/حزيران الماضي، وأحدثتا ضجة كبيرة بعد أن تم عرضهما على حسابات الحديقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

يتوافد الزوار بأعداد كبيرة إلى ساحة حديقة الحيوانات، التي تتسع لنحو 500 شخص، لمشاهدة العروض التي تُقام أربعة أيام في الأسبوع، حيث تقدمان خلالها بعض الحيل بمساعدة مدربتهما.

وقالت الزائرة ويرونيا بونيوكيت: “عندما رأيت هاتين النمرتين، وجدتهما ذكيتين بشكل لا يصدق، وقادرتين على تقديم عروض مدهشة مثل هذه، وأن…”.