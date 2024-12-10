نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة الأهلي المغادرة إلى قطر لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي استقر على قائمة الفريق المسافرة إلى قطر استعدادًا لمواجهة الفائز من باتشوكا وبوتافوجو، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

قائمة الأهلي المغادرة إلى قطر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر ضم 28 في بعثة الفريق المسافرة إلى قطر تحسُبًا لأي موقف طارئ يحدث خلال وجود الفريق في قطر".

وأضاف: "يوسف أيمن كان خارج القائمة ولكن تم ضمه للقائمة المسافرة في اللحظات الأخيرة ".

واختتم:" القائمة التي تم إنهاء إجراءات سفرهم هم محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفي مخلوف – خالد عبدالفتاح – يوسف أيمن – عمر كمال عبد الواحد – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – كريم الدبيس – يحيى عطية الله – أكرم توفيق – مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور – عمر الساعي - طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – أحمد نبيل كوكا – رضا سليم – حسين الشحات – سمير محمد – محمد عبدالله – كريم نيدفيد – مصطفى أبو الخير – محمود كهربا – وسام أبو علي – بيرسي تاو".

