نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: شكوى جماعية من لاعبي الزمالك لعبد الواحد السيد بسبب المستحقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن خلال رحلة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا النيجيري تقدم لاعبي الزمالك بشكوى جماعية لمديرالكرة عبد الواحد السيد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كانت الشكوى بسبب المطالبة بالمستحقات المتأخة للاعبين وطالبوا عبد الواحد السيد بالحصول على أموالهم خصوصًا أن الفريق لم يحصل على أي دفعة من مستحقات الموسم الحالي في الوقت الذي صرفت العديد من الأندية 25% و50% من عقود اللاعيبن".

واختتم الغندور:" عبد الواحد أكد للاعبين أن هناك وعد من الإدارة بصرف دفعة من المستحقات خلال الفترة المقبلة".