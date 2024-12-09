نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم، الاثنين، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء، على استاد برج العرب، في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخصص الجهاز الفني للفريق، بقيادة كابتن حمد إبراهيم، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم، حيث تولى الجهاز المعاون له، الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا استعدادا لمواجهة الأربعاء.

كما خصص الجهاز الفني، فقرة فنية لتنفيذ مجموعة من الجمل، التي يرغب الجهاز الفني فب تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

وشهد المران حضور، كابتن علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، وكابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، بالإضافة إلى الأستاذ مصطفى شلة، أمين صندوق النادي.