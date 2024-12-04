معلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نوتنجهام فورست، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2024.

مانشستر سيتي يواجه نوتنجهام فورست في البريميرليج

ويستضيف ملعب الإتحاد معقل السيتيزنز، المواجهة المرتقبة بين المان سيتي ونوتنجهام فورست، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

ويحتل المان سيتي المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق نوتنجهام فورست والذي يمتلك في رصيده 22 نقطة.

موعد مواجهة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في البريميرليج

من المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في البريميرليج يوم الأربعاء، الموافق 4 ديسمبر 2024،في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

معلق مباراة مانشستر ستي ونوتنجهام فورست في البريميرليج والقنوات الناقلة

يمكنكم مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لموسم 2025/2024، وتحديدا على قناة bein sprts HD 4، ويتولى التعليق على أحداث اللقاء، المعلق الرياضي المميز على سعيد الكعبي.