جمال علام يعلق على أنباء إجراء أبو ريدة تغييرات في الأجهزة الفنية لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على أنباء نية المهندس هاني أبوريدة، إجراء تغييرات على الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، فور تولية قيادة الجبلاية.

جمال علام يعلق على تغييرات الأجهزة الفنية لمنتخب مصر

وقال علام في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:”:" سمعت أن المجلس القادم سيغير الأجهزة الفني وسيلغي منتخبات، وأنا استبعد تلك الفكرة، ولا فكر المجلس يوصل لتلك المرحلة، وأي شخص يعمل في اتحاد الكرة هدفه النحاح وتوسيع قاعدة المنتخبات".

وعن تعيين رئيس لجنة حكام في المجلس القادم قال:" كل مجلس إدارة له فكرة في الإدارة، وعندما استعنا برئيس لجنة حكام أجنبي، كان هدفنا التطوير والاستفادة، وهناك حكام استفادة، وكان البعض يتعرض للهجوم، ودائما الحكم يكون على تأثيرة في المدى البعيد".